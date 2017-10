Grünwald Freitagscomedy



Die „Grünwald Freitagscomedy“ vertreibt mit der bayerischen Spezialmischung aus Comedy, Satire und Kabarett garantiert den Herbstblues. Wie immer gelingt es der hyperaktiven Veronika Bergmann, Günter Grünwalds Puls gewaltig in die Höhe zu treiben. Auch Bonzo, Bamberger & Co. sorgen für mächtig Wirbel und reichlich Lacher.

Zu Gast in der Sendung ist Harry G, der Schrecken aller Isarpreißen. Gewohnt zackig grantelt er sich durch die Welt überkandidelter Großstädter und „Zuagroaster“ – mit unbestechlichem Kennerblick auf die bayerische Seele und deren Abgründe.

Harry G gilt als zeitgemäßer Botschafter bayerischer Lebensart und trifft mit seinem Grant mitten ins Schwarze. Zielscheibe seines Spotts ist der in München ansässige Isarpreiß mit seinen Eigenheiten und Unarten. Dem Typus des überkandidelten Großstädters hält er mit seinen erfrischend-bissigen und manchmal politisch unkorrekten Schimpftiraden einen Spiegel vor und entlarvt dabei so manche Absurdität mit intelligentem Witz und einer ordentlichen Portion bitterböser Satire.

