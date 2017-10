Hubert und Staller Der Flug des Phönix





BR Fernsehen

Deutschland 2014

Folge 59

Ein vermeintlicher Flugzeugabsturz entpuppt sich für Hubert und Staller zum Glück nur als kleines Malheur auf einem Modellflugplatz, wo der Flieger eines Kindes auf der Kühlerhaube eines parkenden Wagens gelandet ist. Während Hubert sich um den wütenden Fahrzeugbesitzer kümmert, wird Staller Zeuge, wie der Schirmherr der Flugschau, Spielzeughersteller Anton Stark, plötzlich tot umfällt.

Verschwörungstheorien in Wolfratshausen

Pathologin Anja Licht spekuliert auf Herzversagen, zumal der Tote einen Herzschrittmacher getragen hat. Witwe Marianne Stark ist da anderer Meinung. Sie glaubt, ihr Mann ist von der Rüstungsindustrie umgebracht worden. Zunächst schenken Hubert und Staller ihren Verschwörungstheorien keinen Glauben.

Mord ist nicht mehr auszuschließen

Girwidz will die beiden gerade auf einen Dieb ansetzen, der sich in der Kirche am Opferstock vergriffen hat, da meldet Anja Licht, dass der Herzschrittmacher von Anton Stark offenbar einfach abgeschaltet worden ist. Als dann noch die Witwe einen angeblich wichtigen USB-Stick des Ermordeten anbringt, der komplizierte, technische Baupläne enthält, beschließen Hubert und Staller, den Dieb Riedl zu überlassen und dem ehemaligen Geschäftspartner des Toten, Gustav Giebel, einen Besuch abzustatten. Der klärt die beiden Ermittler auf, dass es sich nur um den Bauplan für ein neues Flugmodell handelt, und betont die familienfreundliche Ausrichtung des Unternehmens.

Riedl auf Undercover-Mission

Kurz darauf erfahren Hubert und Staller, dass Anton Stark mit seinen Spielzeugflugzeugen nicht überall auf Gegenliebe gestoßen ist. Geront Meierling vom "Fledermausschutz Wolfratshausen" habe erst kürzlich erfolglos gegen den Flugplatz prozessiert. Während Riedl zu einer Undercover-Mission in die Kirche aufbricht, statten Hubert und Staller dem Fledermausfreund einen Besuch ab …

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz "Hubsi" Hubert Christian Tramitz Johannes Staller Helmfried von Lüttichau Reimund Girwidz Michael Brandner Sonja Wirth Annett Fleischer Martin Riedl Paul Sedlmeir Dr. Anja Licht Karin Thaler Sabrina Rattlinger Carin C. Tietze Yazid Hannes Ringlstetter Marianne Stark Rebecca Immanuel Gustav Giebel Hans Heller Pfarrer Franz Reich Thorsten Krohn Gernot Meierling Butz Ulrich Buse Autofahrer Robinson von Lindenschmit Opferstock-Diebin Lilo Kriechel Junge Max Leopold Conzen

Autor: Paul J. Milbers + Michael Pohl, Oliver Mielke

Kamera: Eddie Schneidermeier

Regie: Jan Markus Linhof

Redaktion: Elmar Jaeger