Landgasthäuser Alpenküche Oberallgäu



BR Fernsehen

Deutschland 2017

Die kulinarische Entdeckungsreise führt diesmal in das bergige Oberallgäu. Beliebtes Ausflugsziel ist der Oberstdorfer Hausberg, das Nebelhorn mit 2.224 Metern Höhe. Nicht nur die grandiose Aussicht auf rund 400 Gipfel macht den Aufstieg lohnenswert: Im Edmund-Probst-Haus werden Leckereien aus aller Herren Länder serviert: von Burger über Falafel bis hin zur typisch bayerischen Bergsteiger-Brotzeit.

Im Bergbauernmuseum bei Immenstadt erfahren Besucher von dem harten Alltag der Senner. Höhepunkt sind die Kurse zum Mitmachen. So kann beim Alphorn-Schnitzkurs jeder sein eigenes Instrument basteln und darauf spielen.

Wer sich lieber kulinarisch verwöhnen lassen will, kehrt in die Schankwirtschaft Wohlfart in Pfronten ein. Hier grillt der Koch auf offenem Feuer: zartes Ochsenroastbeef mit knackigem Gemüse und Kartoffeln. Dazu gibt es süffiges Bier vom Fass – gebraut nach eigener Rezeptur!

Die Wanderung von Hinterstein zur Willersalpe ist ein Muss für jeden Bergfex. Die drei Brüder, die die Alpe bewirten, haben treue Helfer: Esel Sandro und etliche Pferde schleppen alle Vorräte zur Berghütte hinauf.

Ein echtes musikalisches Highlight ist die Alphorniade rund um Balderschwang – hier messen sich die besten Alphornbläser aus nah und fern. Für ein Wochenende werden Almen und Gasthäuser zur Bühne für die Musikanten – die Klänge der Hörner erschallen von den Gipfeln bis ins Tal.

In dieser Folge werden u. a. folgende Gerichte vorgestellt:



Ochsenroastbeef mit Gemüse

mit Speck umwickelter Saibling zur Folien-Kartoffel

gefüllter Schweinerollbraten mit Rosmarinkartoffeln

Folgende Restaurants besucht:



Edmund-Probst-Haus, Berghütte in Oberstdorf

Hotel und Gasthof Obere Mühle in Bad Hindelang/Bad Oberdorf

Schankwirtschaft Wohlfart in Pfronten

Berggasthof Goldenes Kreuz in Gunzesried

Kienles Adlerkönig in Balderschwang

Lenzen-Alpe bei Balderschwang

Redaktion: Thomas Kania, Wolfgang Preuss



Unser Profil

Wie feiern wir heute Feste? Wie gestalten wir Festtage und Bräuche? Welche typischen Speisen kommen auf den Tisch?

Mit der Sendereihe Landgasthäuser erleben Zuschauer Gastlichkeit, Gaumenfreuden und Feiertage neu. Seine Reiseroute führt Filmemacher Werner Teufl zu Landgasthäusern mit deftiger Hausmannskost und Gourmetküche.