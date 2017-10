Franzi Las Vegas

Die nächsten Stunden würde Franzi am liebsten überspringen: Um Mitternacht wird sie 35! Eine grauenhafte Vorstellung! Obwohl Franzi dagegen war, hat ihre Mutter ein Fest in Giorgios Pizzeria arrangiert – und dazu auch noch den alten Grasdanner Ferdl als Zauberkünstler engagiert, der schon bei Franzis zehntem Geburtstag die Showeinlagen abgeliefert hat.

Eine unangenehme Überraschung

Als Franzi und Sandra das Haus verlassen, wird ein Video abgegeben: Von Franzis treulosem Ex-Verlobten Markus aus Peking. Das Video zeigt Franzi und Markus als frisch verliebtes Pärchen auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt! Franzi beschwört Sandra, keinem ein Sterbenswörtchen zu sagen. Sandra verspricht höchste Diskretion. Trotzdem reden auf dem Fest plötzlich alle über Weihnachten – und das mitten im Sommer.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franzi Jule Ronstedt Traudl Ostermeier Gisela Schneeberger Werner Grüneis Sebastian Bezzel Sandra Kathrin von Steinburg Robert Weindl Stephan Zinner Hakan Ercan Karacayli Grasdanner Michael Habeck Giorgio Anton Algrang

Autor: Peter Bradatsch

Kamera: Stefan Biebl

Regie: Matthias Kiefersauer

Musik: Rainer Bartesch

Redaktion: Elmar Jaeger



In der Serie "FRANZI" bemüht sich die Titelheldin (Jule Ronstedt) in ihrer alten Heimat Erding, eine persönliche Pleite als Neuanfang anzusehen. Sehen Sie ab 21. September die ersten 14 Folgen der Serie - mit Gisela Schneeberger, Sebastian Bezzel und Stephan Zinner - in der BR Mediathek.