Ringlstetter

BR Fernsehen

Deutschland 2017

Moderation: Hannes Ringlstetter

Zu Gast: Johann Lafer, Wanda

Hannes Ringlstetter begrüßt in seiner Personality-Show den Sternekoch Johann Lafer und die österreichische Band Wanda.



Johann Lafer, vielfach ausgezeichneter Sternekoch, Fernsehkoch, Unternehmer, Autor und Kräuterliebhaber, herrscht auf der geschichtsträchtigen Stromburg im Hunsrück über ein wahres Gourmet-Imperium: Luxus-Hotel, Sterne-Restaurant und -Bistro, exklusive Kochschule! Zusammen mit Horst Lichter und zwei Prominenten bewies der gebürtige Steirer in der ZDF-Sendung „Lafer! Lichter! Lecker!“, dass auch beim Kochen eine gute Portion Humor niemals fehlen darf.



Bussi! Amore! In der Entstehungsphase dieser Alben ahnten die fünf Musiker von Wanda wahrscheinlich schon, dass sie der Musikexpress im August 2015 „die vielleicht letzte wichtige Rock-’n’-Roll-Band unserer Generation“ nennen und die Leser des deutschen Rolling Stone sie im Dezember 2015 zur „Band des Jahres“ küren würden! Da klingt der Titel des neuesten Albums „Niente“ doch ganz stark nach Understatement.

Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter empfängt jede Woche spannende Gäste am Donnerstagabend. In dem 45-minütigen Format geht es um die Themen der Woche, Politik, den Wahnsinn des Alltags, das Leben und um das, was die Gesellschaft bewegt. Zur Seite steht ihm Caro Matzko, Zündfunk-Moderatorin auf Bayern 2 sowie Fernsehmoderatorin von Wissenssendungen. Die Musik kommt von der Band „Ringlstetter“.

Redaktion: Christian Rudnitzki