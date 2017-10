schlachthof Live-Kabarett mit Michael Altinger und Christian Springer



BR Fernsehen

2017

Moderation: Michael Altinger, Christian Springer

Scharfe Satire im „schlachthof“ – Michael Altinger und Christian Springer stehen scharfzüngig wie immer in den Startlöchern und sind bereit für bissige Satire. Wie gewohnt analysieren die beiden Kabarettisten mit klarem Blick das aktuelle Geschehen in Bayern, Deutschland und der Welt. Mit dabei sind wieder Schwergewichte des deutschen Kabaretts, die sich nach ihren Solo-Darbietungen zum satirischen Talk an der Bar einfinden.

Dieses Mal sind bei Michael Altinger und Christian Springer zu Gast:

Musikalische Humorgöttin, Kontrabass-spielender Vamp und mehrfach ausgezeichnete Kabarettistin: Lizzy Aumeier ist schlicht eine Urgewalt!

Timo Wopp setzt sich mit scharfem Blick und feinem Gespür mit Moral und Political Correctness auseinander – und sorgt voll Selbstironie für beste Unterhaltung.

Mit dem Allgäu im Herzen und einem Lied auf den Lippen zeigt Maxi Schafroth die Abgründe zwischen Land und Großstadt auf. Einfach urkomisch!

Redaktion: Helge Rösinger