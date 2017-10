Tatort: Der Tod ist unser ganzes Leben







BR Fernsehen

Deutschland 2017

Ein Jahr nachdem Ben Schröder vor den Augen seiner Frau Ayumi und seines Sohnes Taro erstochen wurde, geschieht in München ein ähnliches Verbrechen ohne erkennbares Motiv. Die Tat trägt dieselbe grausame Handschrift. Der Albtraum für Batic und Leitmayr setzt sich fort und endet schließlich in einem Schreckensszenario, in dem es für sie um nicht weniger geht als um ihre berufliche Existenz, ihre Freundschaft und ihr Leben.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz Leitmayr Udo Wachtveitl Ivo Batic Miroslav Nemec Kalli Hammermann Ferdinand Hofer Thomas Barthold Gerhard Liebmann Kriminaloberrätin Horn Lina Wendel Oberstaatsanwalt Kysela Götz Schulte

Autor: Holger Joos

Kamera: Jonas Schmager

Regie: Philip Koch

Musik: Sebastian Pille

Redaktion: Stephanie Heckner