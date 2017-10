Bayern erleben Bayerische Inselgeschichten

Deutschland 2017

Folge 1 von 2

Inseln in den bayerischen Alpen? – in den Seen Oberbayerns gibt es mindestens ebenso viele Inseln wie an der deutschen Küste.

Das Filmteam erforscht diese Inseln und präsentiert Geschichten über jene Menschen, die sie besiedeln, dort arbeiten, die sie lieben, pflegen und schätzen.

Der erste Teil der Reihe führt ins Werdenfelser Land zu den Inseln im Eibsee, zur Klosterinsel im Seeoner See im Chiemgau und in das blaue Land am Staffelsee und die dortige Insel Wörth.

2 Teile, wöchentlich

Redaktion: Elisabeth Johne