Stofferl Wells Bayern Strawanzen in Mainfranken



2017

Der „Mee“, wie die Unterfranken den Main nennen, ist diesmal Stofferl Wells Ziel. Seine Reise beginnt in Schweinfurt und führt ihn mainabwärts über Volkach und Ochsenfurt nach Würzburg.

In Schweinfurt trifft Stofferl Well eine junge Poetry-Slammerin, die mit ihm zusammen eine „literarische Performance“ hinlegt. Dem Main folgend geht es dann mit einer Fähre über den Fluss in Richtung Volkach. Neben der Musik darf in dieser Gegend natürlich der Wein nicht fehlen. Einen Teil seiner Reise legt Stofferl Well diesmal auf dem Main zurück. Kurzerhand „kapert“ er ein Ausflugsfloß und lässt sich den Altmain entlang treiben. Zum Dank gibt’s ein Ständchen auf dem Alphorn.

Mainabwärts erforscht Stofferl Well die Gegend kulinarisch und darf – oder muss – ganz traditionsgemäß einen Meter Bratwurst essen. In der Würzburger Residenz schaut er sich das weltberühmte Deckenfresko von Tiepolo an und erhält danach eine exklusive Führung durch den jahrhundertealten Weinkeller des Juliusspitals.

Stofferl Well ist wieder unterwegs – und hat dieses Jahr mehr Zeit zum Strawanzen! An vier aufeinanderfolgenden Montagen im Oktober schwingt er sich auf sein altes Motorrad und macht sich auf den Weg quer durch Bayern, wie immer mit seinen Musikinstrumenten im Beiwagen. BR Fernsehen zeigt vier neue, 45 Minuten lange Folgen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Die Reise geht zunächst ins Pilgerzentrum Altötting – weitere Ziele sind die Drei-Flüsse-Stadt Passau, die Fuggerstadt Augsburg und Mainfranken.

Stofferl Well zeigt Bayern auf seine ganz spezielle Art. Unterwegs mit seinem alten Motorrad und so vielen Instrumenten, wie in den Beiwagen passen, macht er das, was er am liebsten tut: Er strawanzt durch Bayern, immer auf der Suche nach spannenden Menschen und Geschichten.