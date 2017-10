Polizeiinspektion 1 Die Grille und die Ameise

BR Fernsehen

Deutschland 1980

Folge 48

Martin Wiedmann, ein globetrottender Lebenskünstler, kommt nach jahrzehntelanger Abwesenheit in seine Heimatstadt München zurück, um das mütterliche Erbe anzutreten. Sein Bruder Peter leugnet die Existenz eines Testaments, in dem Martin als gleichberechtigter Erbe eingesetzt ist. Peter, der das fragliche Testament tatsächlich in Besitz hat, verwechselt in seinem Übereifer es aus dem Haus zu schaffen die Jackentaschen und steckt es versehentlich in die Jacke seines Bruders. Bei dem Versuch es zurückzustehlen wird er ertappt, verhaftet und landet auf der Inspektion 1, wo sich der Fall endgültig klärt.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz Schöninger Walter Sedlmayr Helmut Heinl Elmar Wepper Peter Wiedmann Gerhard Lippert Martin Wiedmann Helmut Fischer

Autor: Albert Sandner

Regie: Zbynek Brynych

Redaktion: Elmar Jaeger



Unser Profil

Wirtshausschlägereien, Diebstähle, explodierende Klohäusl und das Lösen zwischenmenschlicher Konflikte gehören zum Alltag der Polizeibeamten. Ein täglicher Wahnsinn mit den beliebten Polizeibeamten Franz Schöninger, Helmut Heinl und Robert "Bertl" Moosgruber.