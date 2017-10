BR-KLASSIK: Mariss Jansons dirigiert in Luzern Johannes Brahms, 2. Symphonie in D-Dur, op. 73



Johannes Brahms (1833 - 1897) war schon 43 Jahre alt, als er seine erste Symphonie fertigstellte. Zu sehr hatte er das Gefühl gehabt, nach Beethoven könne kein wichtiger Beitrag zu der Gattung mehr kommen. Seine zweite Symphonie, die nur ein Jahr nach der ersten, im Dezember 1877, im Wiener Musikvereinssaal ihre Uraufführung erlebte, ging ihm schon leichter von der Hand.



Nur einen Sommer am Wörther See brauchte Brahms, um seine D-Dur-Symphonie zu komponieren, die auch von der freudvollen Stimmung eines Urlaubs auf dem Land geprägt ist. Stimmungsvolle, lebhafte Motive und der häufige Gebrauch des Hörnerklangs bestimmen ihre vier Sätze. "Dennoch kann von einer sinfonischen Idylle keine Rede sein", schreibt der Musikessayist Alfred Beaujean.



In diesem Konzert, das im Rahmen des Lucerne Festivals zu Ostern 2012 aufgezeichnet wurde, dirigiert Mariss Jansons das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Jansons ist seit der Konzertsaison 2003/2004 Chefdirigent von Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks.

Regie: Michael Beyer

Redaktion: Peter Fohrwikl

Dirigent: Mariss Jansons



