10 Jahre Dahoam is Dahoam - Die Jubiläumsshow





BR Fernsehen

2017

Als am 8. Oktober 2007 die erste Folge von „Dahoam is Dahoam“ lief, hatte vermutlich niemand mit einer solchen Erfolgsgeschichte gerechnet. Doch 10 Jahre und rund 2.000 Folgen später ist die bayerische Vorabendserie aus dem fiktiven Dorf Lansing schon lange Kult mit konstant hohen Einschaltquoten und zugleich die erfolgreichste Vorabendserie im Freistaat. „Dahoam is Dahoam“ – gerne auch einfach DiD genannt – wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, wie etwa dem Bayerischen Filmpreis 2010 in der Kategorie Produktion. Die Welt der Familien Brunner und Kirchleitner, Vogl und Preissinger und ihrer Lansinger Nachbarn hat eine riesige Fangemeinde, die mit ihren Stars mitfiebert, feiert und lebt. Bereits seit 2008 gibt es jährlich einen großen Fantag, bei dem die Zuschauer auf dem Drehgelände ihre Stars hautnah erleben dürfen.



Zum 10-jährigen Jubiläum des Quotenrenners werden die Lansinger natürlich besonders groß gefeiert: mit einer einstündigen Eventshow aus dem Schlachthof München mit den beliebtesten DiD-Schauspielerinnen und -Schauspielern. Durch die Sendung führt das bekannte Komiker-Duo Heißmann und Rassau, das schon selbst Gastauftritte bei „Dahoam is Dahoam“ hatte.



Neben einem Best-of-DiD erzählen die Schauspieler von ihren bewegendsten, schönsten und kuriosesten Momenten rund um die Serie, die besten Szenen und die größten Pannen werden gezeigt, Fanklubs kommen zu Wort und einige Schauspieler beweisen, dass sie auch musikalisch ordentlich was drauf haben.

Redaktion: Helge Roesinger