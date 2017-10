Woidboyz on the Road Per Anhalter durch Bayern

Diese neue Staffel ihrer spontanen Reise-Reportage „Woidboyz on the Road“ beginnen die Woidboyz in Lindau am Bodensee. Es mag am sonnigen Wetter liegen oder am See oder der romantischen Promenade – die ersten Geschichten drehen sich um die Liebe:

Sabine liegt in der Sonne und wartet auf ihren neuen Freund, der bei der Bahn arbeitet und hartnäckig um sie gekämpft hat. Wilfried, der Koch, erzählt den Woidboyz von seiner Geliebten in Frankreich und davon, dass seine Herz-Erkrankung durch die tolle Beziehung schneller heilte.

Mit einem Schiff fahren die drei Moderatoren Richtung österreichische Grenze. Woidboy Uli begrüßt den Bodensee vom Schiff aus mit einer „Arschbombe“. Tief genug ist er ja, der Bodensee …

In Zech werden Andi, Basti und Uli von einem juchzenden Baby angelockt. Noahs Eltern wollen von Neubrandenburg bis nach Kroatien mit dem VW-Bus fahren; doch dessen Kupplung spielt nicht mehr mit. Sie haben eine längere Pause und erzählen von ihren Wohnplänen mit anderen Familien auf dem Gelände einer alten Mühle.

Per Anhalter reisen die Woidboyz weiter nach Bregenz und lassen dort den ersten Tag gemütlich ausklingen: Im Sonnenuntergang an der Promenade …

Durch ihre ehrliche, offene und freundliche Art kommen die Woidboyz den Leuten, die sie spontan treffen, und den Regionen, in denen sie zufällig landen, schnell und unkompliziert nah. Sie nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise ins authentische Bayern, zu ganz normalen außergewöhnlichen Menschen, in Winkel von Heimat, in die sonst keiner schaut.

„Woidboyz on the Road“, die spontane Reise-Reportage per Anhalter durch Bayern – produziert von PULS, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks.

Mehr Infos zu den Woidboyz unter: br.de/woidboyz

Redaktion: Volker Hürdler



Immer donnerstags um 23.15 Uhr im BR Fernsehen.