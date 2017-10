Ringlstetter

BR Fernsehen

Deutschland 2017

Moderation: Hannes Ringlstetter

Zu Gast: Tommy Schwimmer, Ferdinand Schmidt-Modrow, Jutta Speidel

Hannes Ringlstetter begrüßt in seiner Personality-Show die „Dahoam is Dahoam“-Stars Tommy Schwimmer und Ferdinand Schmidt-Modrow sowie die Kult-Schauspielerin Jutta Speidel.

„Dahoam is Dahoam“ – seit 10 Jahren ist die BR-Serie rund um das fiktive Dörfchen Lansing nicht mehr aus den bayerischen Wohnzimmern wegzudenken. Tommy Schwimmer ist mit seiner Rolle als schlagfertiges Schlitzohr Flori von Anfang an dabei. Er kommt gemeinsam mit seinem charmanten Kollegen Ferdinand Schmidt-Modrow, der seit März 2017 als Pfarrer Simon Brandl das Team von "Dahoam is Dahoam" um eine liebenswürdige Figur erweitert.

Bayerische Europamedaille, Prix Courage, Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste, Bayerische Verfassungsmedaille, Bayerischer Verdienstorden, Bundesverdienstkreuz – Jutta Speidel überzeugt eben nicht nur durch ihre vielen Rollen in mittlerweile mehr als 80 Filmen und über 20 Serien, die beliebte Schauspielerin und gebürtige Münchnerin ist u. a. Initiatorin von Horizont e. V.

Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter empfängt jede Woche spannende Gäste am Donnerstagabend. In dem 45-minütigen Format geht es um die Themen der Woche, Politik, den Wahnsinn des Alltags, das Leben und um das, was die Gesellschaft bewegt. Zur Seite steht ihm Caro Matzko, Zündfunk-Moderatorin auf Bayern 2 sowie Fernsehmoderatorin von Wissenssendungen. Die Musik kommt von der Band „Ringlstetter“.

Redaktion: Christian Rudnitzki