puzzle Viele Kulturen - ein Land



BR Fernsehen

Deutschland 2016

Moderation: Özlem Sarikaya

Die Themen der Sendung:



Boxwerk Refugee Project

Mit dem Boxsport bringen viele Menschen vor allem Brutalität in Verbindung. Dabei gilt er durchaus auch als ein Gentleman-Sport. Boxen hat nicht nur etwas mit Kampf, sondern vor allem mit Höflichkeit, Disziplin und Selbstkontrolle zu tun. "puzzle" hat das Boxwerk München besucht und dort Menschen getroffen, die das Gegenteil von Schlägertypen sind. Menschen mit viel Sozialkompetenz, die ganz nach dem Motto der Boxlegende Muhammad Ali, nicht gegen jemanden, sondern für etwas kämpfen.



„Unter Weißen“

Wie erlebt jemand Deutschland, der selbst dazugehört, aber für viele anders aussieht? "puzzle" hat Menschen getroffen, die täglich mit der Tatsache konfrontiert werden, dass sie nicht weiß sind: Mohammed Amjahid ist Sohn marokkanischer Gastarbeiter und arbeitet als Journalist. Er hat ein Buch geschrieben, in dem er zeigt, dass sich diskriminierendes Verhalten nicht nur unter Rechten findet, sondern auch bei Menschen, die sich für aufgeklärt und tolerant halten. Die Schauspielerin Thandi Sebe ist in Berlin geboren und in Kapstadt aufgewachsen. In ihren Theaterstücken thematisiert sie die alltägliche Diskriminierung von Schwarzen in Deutschland.



Zeitkapsel Hasenbergl

Der Münchner Stadtteil Hasenbergl wurde in der Nachkriegsmoderne als ehrgeiziges Großwohnsiedlungs-Projekt realisiert. Es sollte eine Modellstadt mit vielen Grünanlagen, gut ausgestatten Wohnungen und diversen Einkaufzentren werden. Doch anstelle des Rufs einer Siedlung mit Vorbildcharakter haftet dem Viertel seit Jahrzehnten das Image eines Glasscherbenviertels, eines sozialen Brennpunkts an. Der Ort wird nicht selten mit Kriminalität, Drogen und Armut in Verbindung gebracht. Zu Unrecht, fand die Künstlerin Pia Lanzinger, die selbst in dem Viertel geboren und aufgewachsen ist. Sie möchte mit Bewohnern des Stadtteils dieses negative Bild korrigieren. Dafür wurden von rund 70 sogenannten Zeitboten kurze Erzählungen aufgenommen, die in einer Zeitkapsel gesammelt werden.



Kinostart: „Django - ein Leben für die Musik“

Musik war schon immer eine Überlebensstrategie für Sinti und Roma, sagt Dotschy Reinhardt, eine Nachfahrin des großen Django Reinhardt. Im Jazz, bei dem es um Improvisation und Kommunikation geht, finden sich gerade die wieder, deren Leben in der Vergangenheit von der Kunst des Improvisierens geprägt war. Musik als Raum der eigenen Lebenswelt, der Lebensfreude und der Lebenstraurigkeit. Auch Raum der Rebellion. Über den wohl berühmtesten Vertreter der Minderheit der Sinti und Roma, über Django Reinhardt, den Mitbegründer des Gipsy-Jazz, kommt nun ein Film in die deutschen Kinos.



Debutroman „Außer sich“ von Sasha Marianna Salzmann

Ein "Wir–Gefühl" außerhalb der Kategorien von Nationalität, kultureller Zugehörigkeit, gemeinsamer Sprache scheint es nicht zu geben. Sasha Marianna Salzmann gefällt das nicht. Die Berliner Autorin mit jüdisch-russischen Wurzeln kämpft als politische Aktivistin leidenschaftlich gegen Markierungen, weil sie in ihren Augen Abwertung, Ausgrenzung und Assimilation erst ermöglichen und fordert zu Desintegration auf. Von ihrer Sehnsucht nach Grenzenlosigkeit erzählt sie auch in ihrem Debütroman "Außer sich", der gleich in zwölf Sprachen erscheint und für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde.

Redaktion: Elisabeth Johne



Unser Profil

Vielfältig und einmalig zugleich - das ist "puzzle", das InterKulturMagazin. Das Format stellt interkulturelle Themen und Menschen vor, die die Kultur und das Leben in Deutschland auf ihre Weise mitprägen.