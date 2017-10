Stofferl Wells Bayern Strawanzen in Augsburg



Augsburg ist die drittgrößte Stadt Bayerns und wurde von den Römern gegründet. Sie ist die Heimat der Fugger, Geburtsstadt von Bertolt Brecht, und auch Mozart hatte ein sehr liebevolles Verhältnis zu dieser Stadt, denn hier traf er seine erste Liebe, das Bäsle. In der Basilika St. Ulrich und Afra tritt Stofferl Well buchstäblich in Mozarts Fußstapfen: Hier führt die „Mozartstiege“ zur Orgel hinauf. Stofferl schließt sich Mozarts Einschätzung an: „Die Stiege ist was Abscheuliches – recht hat er g’habt, der Mozart“, meint Stofferl. Und dann geht er der Frage nach, warum die Augsburger gerne als „Datschiburger“ bezeichnet werden.

Stofferl Well ist wieder unterwegs – und hat dieses Jahr mehr Zeit zum Strawanzen! An vier aufeinanderfolgenden Montagen im Oktober schwingt er sich auf sein altes Motorrad und macht sich auf den Weg quer durch Bayern, wie immer mit seinen Musikinstrumenten im Beiwagen. BR Fernsehen zeigt vier neue, 45 Minuten lange Folgen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Die Reise geht zunächst ins Pilgerzentrum Altötting – weitere Ziele sind die Drei-Flüsse-Stadt Passau, die Fuggerstadt Augsburg und Mainfranken.

