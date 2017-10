Hubert und Staller Schwarzer Freitag





BR Fernsehen

Deutschland 2012

Folge 32

Es ist "Tag der offenen Tür" im Polizeirevier Wolfratshausen. Hubert und Staller werden von Polizeirat Girwidz mit der Aufgabe betraut, Wechselgeld für den Würstchenstand bei der örtlichen Bank zu besorgen.

Banküberfall

Als zwei maskierte Bankräuber die Filiale stürmen, findet sich Hubert plötzlich inmitten eines Banküberfalls wieder. Staller bekommt davon nichts mit. Er lässt sich in einem Nebenzimmer von der attraktiven Betty die Vorteile eines Girokontos erklären. Bevor das Geld in die Hände der Täter gerät, gelingt es Filialleiter Wimmer, eine Farbbombe in den Geldsack zu schmuggeln. Dummerweise löst der ungeduldige Hubert den Sprengsatz noch bevor die Gauner mit ihrem Fluchtwagen türmen können. Wütend kehren der aggressive Klett und sein naiver Komplize Lederle in die Filiale zurück und nehmen die gesamte Belegschaft und Hubert als Geiseln.

Ultimatum der Bankräuber

Filialleiter Wimmer soll mit seinem Privatvermögen, das zu Hause im Safe lagert, den beiden Räubern eine saftige Entschädigung zahlen. Auch Staller und Betty werden als Geiseln genommen. Die Täter geben Hubert eine halbe Stunde Zeit, um das Geld aus dem Tresor des Bankdirektors zu holen. Hubert ist von dieser Situation jedoch so überfordert, dass er heimlich seine Ex-Frau Dr. Anja Licht um Unterstützung bittet. In der Filiale strapaziert Staller indes gleichermaßen die Nerven der Geiselnehmer und Geiseln. Als dann Kollege Riedl an die Tür der verbarrikadierten Bankfiliale klopft, droht die Situation zu eskalieren ...

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz "Hubsi" Hubert Christian Tramitz Johannes Staller Helmfried von Lüttichau Reimund Girwidz Michael Brandner Barbara Hansen Monika Gruber Sonja Wirth Annett Fleischer Martin Riedl Paul Sedlmeir Sabrina Rattlinger Carin C. Tietze Dr. Anja Licht Karin Thaler Yazid Hannes Ringlstetter Johanna Girwidz Alina Stiegler älterer Herr (Bankkunde) Klaus Münster Filialleiter Wimmer Christoph Zrenner Betty (Bankangestellte) Jenny-Marie Muck Heinz Klett Götz Otto Rolf Lederle Matthias Lier Junge Can Schneider Frau Wimmer Marion Mathoi Campingplatz Betreiber Ferdinand Dörfler

Autor: Philip Kaetner

Kamera: Eddie Schneidermeier

Regie: Jan Markus Linhof

Redaktion: Elmar Jaeger