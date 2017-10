Polizeiinspektion 1 Der weiße Cadillac

BR Fernsehen

Deutschland 1980

Folge 42

Helmut Heinl trifft nach Jahren seinen Jugendfreund wieder, den "Pfeffer Franze", dessen kriminelle Vergangenheit es Heinl nicht leicht gemacht hat, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten. Der Pfeffer Franz scheint diesmal aber auf ehrliche Weise zu arbeiten. Da Heinl bei der Resozialisierung von Franz einen großen Anteil hatte, will sich sein Freund revanchieren und lädt ihn und Ilona in ein Luxusrestaurant ein. Das Auftauchen der Polizei und die Verhaftung des unschuldigen Ehepaares Heinl gibt der Geschichte eine unerwartete Wendung. Am Ende aber ist der Pfeffer Franz wieder das, was er schon immer war – das Sorgenkind von Helmut Heinl.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz Schöninger Walter Sedlmayr Helmut Heinl Elmar Wepper Ilona Heinl Uschi Glas Franz Pfeffer Günther Maria Halmer

Autor: Franz Geiger

Regie: Zbynek Brynych

Redaktion: Elmar Jaeger



Unser Profil

Wirtshausschlägereien, Diebstähle, explodierende Klohäusl und das Lösen zwischenmenschlicher Konflikte gehören zum Alltag der Polizeibeamten. Ein täglicher Wahnsinn mit den beliebten Polizeibeamten Franz Schöninger, Helmut Heinl und Robert "Bertl" Moosgruber.