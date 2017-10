Ringlstetter

BR Fernsehen

Deutschland 2017

Moderation: Hannes Ringlstetter

Zu Gast: Gitta Saxx, Ali Güngörmüs

Hannes Ringlstetter hat Gitta Saxx und den Sternekoch Ali Güngörmüs eingeladen.

Gitta Saxx kann weitaus mehr als fantastisch aussehen! Sie ist gefragtes Werbe- und Covermodel, ambitionierte Fotografin, Autorin von Lifestyle-Büchern und last but not least erfolgreiche DJane ihres Projektes SAXX BEATZ. Auch vor der Kamera ist Gitta Saxx in Sachen Pop so top wie hot, tanzte bereits in Musikvideos von Tom Novy und den Toten Hosen.

Juror und Moderator der „ZDF-Küchenschlacht“, Juror der „Topfgeldjäger“, Chefkoch bei „Lanz kocht!“ sowie einer der „100 Köpfe von morgen“: Was Ali Güngörmüs kocht, wird wirklich heiß gegessen! Besonders in seinem Münchner Gourmet-Tempel Pageou – benannt nach dem kleinen Dorf in Ostanatolien, wo er schon seiner Großmutter in die Töpfe geguckt hat.

Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter empfängt jede Woche zwei Gäste am Donnerstagabend. In dem 45-minütigen Format geht es um die Themen der Woche, Politik, den Wahnsinn des Alltags, das Leben und um das, was die Gesellschaft bewegt. Zur Seite steht ihm Caro Matzko, Zündfunk-Moderatorin auf Bayern 2 sowie Fernsehmoderatorin von Wissenssendungen. Die Musik kommt von der Band „Ringlstetter“.

Redaktion: Christian Rudnitzki