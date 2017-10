Stofferl Wells Bayern Strawanzen in Passau



Passau, die zweitgrößte Stadt Niederbayerns, liegt am Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz und hat deshalb den Beinamen „Drei-Flüsse-Stadt“. Ein Besuch der 800 Jahre alten „Veste Oberhaus“ gehört für Stofferl Well ebenso wie der Dom Sankt Stephan zum Pflichtprogramm.



Am immer wiederkehrenden Hochwasser kommt in Passau keiner vorbei; auch der Stofferl nicht. Er lässt sich vom Oberbürgermeister persönlich erzählen, wie groß der Zusammenhalt der Bevölkerung ist, wenn das Wasser die Stadt wieder einmal bedroht. Natürlich schaut sich der Stofferl auch im „Scharfrichterhaus“ um, der Keimzelle des bayerischen politischen Kabaretts. In Passau lässt es sich auch einfach gut leben. Und Stofferl Well spürt dem nach, „wie Passau klingt“.

Stofferl Well ist wieder unterwegs – und hat dieses Jahr mehr Zeit zum Strawanzen! An vier aufeinanderfolgenden Montagen im Oktober schwingt er sich auf sein altes Motorrad und macht sich auf den Weg quer durch Bayern, wie immer mit seinen Musikinstrumenten im Beiwagen. BR Fernsehen zeigt vier neue, 45 Minuten lange Folgen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Die Reise geht zunächst ins Pilgerzentrum Altötting - weitere Ziele sind die Drei-Flüsse-Stadt Passau, die Fuggerstadt Augsburg und Mainfranken.

Stofferl Well zeigt Bayern auf seine ganz spezielle Art. Unterwegs mit seinem alten Motorrad und so vielen Instrumenten, wie in den Beiwagen passen, macht er das, was er am liebsten tut: Er strawanzt durch Bayern, immer auf der Suche nach spannenden Menschen und Geschichten.