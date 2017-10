Semino Rossi - Ein Teil von mir

BR Fernsehen

Schlagerstar Semino Rossi präsentiert aus Mallorca Songs aus seinem neuen Album „Ein Teil von mir“ und erzählt Interessantes über die Lieblingsinsel der Deutschen im Mittelmeer. Beatrice Egli, Jürgen Drews, Florian Silbereisen u.v.m. kommen zu Wort und plaudern über Geschichten und spezielle Momente, die sie mit Semino Rossi erlebt haben.



Der gebürtige Argentinier Semino Rossi kam 1985 nach Österreich und begann seine Karriere als Straßenmusiker, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mit seiner unverwechselbaren Stimme wurde er schnell erfolgreich. 2004 veröffentlichte er sein Debüt-Album „Alles aus Liebe“, das sowohl in Österreich als auch in Deutschland die Charts eroberte. 2006 gewann er den ECHO in der Kategorie „Schlager“ und 2007 war er auf seiner Solo-Tour erstmals live in Deutschland zu sehen.



Seitdem hat Semino Rossi 16 Alben veröffentlicht und ist aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken.

Redaktion: Christian Rudnitzki