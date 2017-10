Schuhbecks Meine neubayerische Küche





Für viele Bayern ist er der Gipfel des Genusses – der Schweinebraten! Zwar hat der Münchner Sternekoch ihn schon mehrmals neu erfunden, doch in seiner neubayerischen Küche legt Alfons Schuhbeck noch eine kulinarische Schippe drauf, denn drei Schweinebraten auf einmal hat er noch nie in die Röhre geschoben: ein original fränkisches Schäuferla, ein bayerisches Bauernbratl und einen reschen Krustenbraten. Wer nach so viel Braten Durst bekommt, der kann ihn gerne löschen – mit einer herrlichen Schuhbeck Gewürz-Radlermaß.

Die Gerichte in dieser Folge:



Gewürz-Radlermaß

Schweinsbratengipfel mit Knödel und Klöß

Ob bayerische oder internationale Küche, Starkoch Alfons Schuhbeck weiß aus jeder Küche das Beste herauszukitzeln. Immer wieder kreiert er neue Rezepte und gibt Altbewährtem neuen Pfiff.