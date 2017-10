Hubert und Staller Omm, du bist tot





BR Fernsehen

Deutschland 2012

Folge 31

Eigentlich liegt nur die Beschwerde vor, dass das "Omm" aus dem Seminarzentrum "Boll Coaching" am See zu laut sei. Als Staller in Begleitung seines jungen Kollegen Riedl dort für Ruhe sorgen will, wird das selige "Omm" von einem durchdringenden Schrei unterbrochen: Der Persönlichkeitscoach Engelbert Gerber ist tot zusammengebrochen. Stallers Vorgesetzter Girwidz, der eigentlich auf einer Polizeifortbildung sein sollte, zählt ebenfalls zu den Teilnehmern des Seminars. Schnell ist klar, dass Gerber schwer herzkrank war und gestorben ist, weil er seine lebenswichtigen Medikamente nicht genommen hat. Dies erscheint jedoch allen Kursteilnehmern unerklärlich.

Ermittlungen inkognito

Nun kann jeder aus dem Coaching-Zentrum der Mörder sein, weshalb einer der Polizisten undercover eingeschleust werden muss. Da aber Staller, Riedl und Girwidz dort schon bekannt sind, fällt die Wahl auf Hubert, der als "Alois Trenker" undercover ermittelt. Er erfährt, dass der Verstorbene hoch verschuldet war und noch dazu eine Seminarteilnehmerin geschwängert hat. Dank modernster Überwachungstechnik und Huberts zwar widerwilliger, aber sehr überzeugender Darstellung als Coaching-Teilnehmer, gelingt es schließlich, den Täter auf frischer Tat zu ertappen.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz "Hubsi" Hubert Christian Tramitz Johannes Staller Helmfried von Lüttichau Reimund Girwidz Michael Brandner Barbara Hansen Monika Gruber Sonja Wirth Annett Fleischer Martin Riedl Paul Sedlmeir Sabrina Rattlinger Carin C. Tietze Dr. Anja Licht Karin Thaler Yazid Hannes Ringlstetter Johanna Girwidz Alina Stiegler Rainer Boll Holger Gotha Monika Boll Marita Marschall Dr. Scheibner Michael Schiller Mike Michael Tregor Ina Sandra Maria Schlegel Berit Gloria Nefzger Erol Julius Bornmann

Autor: Murmel Clausen, Tobias Doerr

Kamera: Eddie Schneidermeier

Regie: Wilhelm Engelhardt

Redaktion: Elmar Jaeger