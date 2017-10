Woidboyz on the Road Per Anhalter durch Bayern

Die spontane Reisereportage „Woidboyz on the Road“ führt von Zwiesel über Teisnach bis nach Viechtach. In Zwiesel obligatorisch: ein Besuch in der Glasbläserei. Die Woidboyz ratschen mit „Schos“ und seinen Kollegen über den heißen Job und echte Handarbeit.

An der Bundesstraße suchen die Woidboyz einen guten Platz zum Weitertrampen und stoßen dort auf den amtierenden bayerischen Weißwurstbotschafter. Er erzählt ihnen vom Weißwurstäquator und von den verschiedenen Techniken, eine Weißwurst zu essen.

Sebastian nimmt die drei Anhalter mit auf seiner Fahrt zur Arbeit nach Teisnach. Dort lässt sie Friseurin Karin in ihre Villa Kunterbunt. Karin, Mitte 40, hat schon einiges erlebt: auf Musik-Festivals, wo sie Sachen aus Hanf verkauft und auch mit ihrem Mann, der viel zu früh gestorben ist. Sie erzählt den Woidboyz auch ihre schlimmste Geschichte von einem Mann, der mit blutverschmierten Händen an ihrer Tür klingelte …

Mit der Waldbahn fahren die Woidboyz weiter nach Viechtach, laut Zugbegleiterin Monika: „Deutschlands schönste Bahnstrecke durch bayerisch Kanada.“

Die Woidboyz Basti Kellermeier, Uli Nutz und Andi Weindl nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise ins authentische Bayern, zu außergewöhnlichen Menschen, in Winkel von Heimat, in die sonst keiner schaut. Für ihre Sendung „Woidboyz on the Road“ strawanzen die drei Boyz aus dem Bayerischen Wald durch Tag und Land und stellen sich spontanen Begegnungen mit interessanten Menschen, die ihnen über den Weg laufen. Sie haben nur ihre Offenheit und Freundlichkeit dabei, wenig Geld und einen kleinen Rucksack mit Brotzeit.

„Woidboyz on the Road“, die spontane Reise-Reportage per Anhalter durch Bayern – produziert von PULS, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks.

Redaktion: Volker Hürdler



