Franzi Eine italienische Nacht

Obwohl der Grüneis Werner die Franzi bekniet hat, ihm bei der Auswahl der neuen Kollektionen für sein Modehaus zu helfen, kuscht er jetzt doch wieder vor dem mörderischen Geschmack seiner Verkäuferinnen Frau Göberl und Frau Konstantinides! Wütend rauscht Franzi davon und voll rein in den nächsten Gefühlswirbel: Sandra macht ihr bittere Vorwürfe, weil Franzi ihr nichts von Roberts Eskapaden bezüglich Vroni Brandl erzählt hat. Und Franzis Mutter Traudl kann es nicht vertragen, dass ihre Tochter ihre Fotos für den neuen Prospekt des Modehauses Grüneis niveaulos findet. Bleibt Franzi praktisch nur die Flucht aus Erding! Doch da ruft Werner an: Er will Franzi dringend etwas zeigen ...

Eine bayerische Kleinstadtkomödie.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franzi Jule Ronstedt Traudl Ostermeier Gisela Schneeberger Werner Grüneis Sebastian Bezzel Sandra Kathrin von Steinburg Robert Weindl Stephan Zinner Hakan Ercan Karacayli Frau Göberl Maria Peschek Frau Konstantinides Sarah Camp

Autor: Peter Bradatsch

Kamera: Stefan Biebl

Regie: Matthias Kiefersauer

Musik: Rainer Bartesch

Redaktion: Elmar Jaeger