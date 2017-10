Wiesn-Finale 2017 - Live!

Wenn die gefühlvollen Zeilen „Sierra, Sierra Madre del Sur" zum letzten Mal im „Himmel der Bayern", dem Hackerzelt, erklingen, die Wunderkerzen Funken sprühen und sich die Wiesn-Fans in den Armen liegen – dann ist wieder einmal Zapfenstreich auf dem größten Volksfest der Welt. „Aus is' und gar is' und schad' is', dass wahr is'" – auch für die beiden Moderatoren Uschi Dämmrich von Luttitz und Tom Meiler.

Die beiden blicken zurück auf ihre ganz persönlichen Oktoberfest-Highlights. Begleitet von Kabarettistin Constanze Lindner, die als Reporterin auf der ganzen Festwiese unterwegs ist und die witzigsten und spannendsten Wiesn-Geschichten sammelt. Außerdem wird der Wiesn-Hit 2017 ermittelt, das heißeste Dirndl gesucht und Promis und Oktoberfest-Originale verraten, wie sie der Wiesn „Servus“ sagen.

Redaktion: Petra Renner