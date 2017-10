Zsammg'spuit in Osttirol

BR Fernsehen

2017

Moderation: Susanne Wiesner

Zwischen Südtirol, Venetien, Kärnten und dem Salzburger Land liegt Osttirol mit seinen idyllischen Tälern. Eines davon ist das Villgratental, das bei der Marktgemeinde Silian Richtung Norden abzweigt. Entlang des Villgratenbachs führt das Tal zu den Orten Außer- und Innervillgraten. Wenige Kilometer weiter steht auf knapp 1.700 Metern Höhe, mit einem beeindruckenden Blick in die Berge der Hohen Tauern ringsum, die Unterstalleralm. Hier, beim Gannerhof in Innervillgraten und in der Schießstätte in Silian begrüßt Susanne Wiesner Sänger und Musikanten aus Nord- und Osttirol, und zwar die Osttiroler Geigenmusig, die Dölsacher Tanzmusik, das Harfenduo Außerlechner/Strasser, La Böhmisch, den Villgrater Viergsang, das Project Inntaler, die Geschwister Senfter, H4 und NordOst saitig.

Musik: Osttiroler Geigenmusig, Dölsacher Tanzmusik, Harfenduo Außerlechner/Strasser, La Böhmisch, Villgrater Viergsang, Project Inntaler, Geschwister Senfter, NordOst saitig

Redaktion: Corbinian Lippl