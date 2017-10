So klingt die Wiesn Von Blasmusik bis Technobeats

BR Fernsehen

2017

Nichts ist so wichtig auf dem größten Volksfest der Welt wie die Musik. Ob Bierzelt-Hits, zünftige Blasmusik oder Tradimix und Volkssängertum: Constanze Lindner zeigt gemeinsam mit Volkssängern von der Oidn Wiesn die unterschiedlichsten Facetten der Wiesn-Musik. Sie treffen leidenschaftliche Wiesn-Musiker jeder Art, die eines vereint: die Liebe zur Musik.



Im Bierzelt stehen die Besucher auf den Bänken, grölen die klassischen Wiesn-Hits mehrmals die Stunde. Für die Musikanten auf der Bühne bedeutet das 17 Tage am Stück volle Power im Hoch-Energiemodus – und jeden Abend die gleiche unvergessliche Stimmung. Ganz anders geht es auf der Oidn Wiesn zu: Dort können Musikanten sich anmelden, um auf den Bühnen der Biergärten zu spielen, begeisterte Tänzer nutzen den Tanzboden im Zelt und im Volkssängerzelt kann dank Liederbuch jeder mitsingen, der will.



Aber wer an die Wiesn denkt, der hat noch andere Klänge im Ohr. Er hört die nostalgische Drehorgel, die verzerrten Stimmen an den modernen Fahrgeschäften und natürlich die traditionelle Blasmusik, wie sie am mittleren Sonntag zum Platzkonzert am Fuße der Bavaria gespielt wird. Constanze Lindner taucht ein in die unterschiedlichsten Musiker-Leben und zeigt dabei, welche Leidenschaft sie vereint.

Redaktion: Christian Rudnitzki