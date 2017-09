Wiesn Platzkonzert 2016

Das Platzkonzert am Fuße der Bavaria ist ein besonderes traditionelles, musikalisches Schmankerl während des Münchner Oktoberfests. Moderator Michael Harles moderiert das Blasmusikkonzert am Fuße der Bavaria.

Seit über 30 Jahren versammeln sich die Musiker der verschiedenen Kapellen aus den Oktoberfestzelten am mittleren Wiesnsonntag zum Blasmusikkonzert auf den Stufen der Patrona Bavariae. Wirtelegende und damaliger Wiesnwirtesprecher Willy Heide hatte das Konzert der Oktoberfestkapellen ins Leben gerufen. Seit dieser Zeit erfreuen sich die Wiesn-Besucher an den traditionellen und prächtigen Klängen von bayerischen Märschen und Melodien sowie an den Dirigaten prominenter und namhafter Persönlichkeiten der Wiesn und der Stadt München. Als Sänger ist 2016 Georg Ried aufgetreten, der als Moderator und Blasmusikexperte 2016 ein ganz besonderes Jubiläum feierte: Seit 25 Jahren wirkt er als Programmgestalter des Platzkonzerts an dessen Durchführung mit.

Umgeben von Tausenden von Luftballons erschallt zum krönenden Abschluss wie immer die Bayernhymne.

