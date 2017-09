Hubert und Staller Der Tote aus der Klatschspalte





BR Fernsehen

Deutschland 2012

Folge 30

Bootsverleiher Hans Ranftl ist in einen heftigen Streit mit einer jungen Familie verwickelt, die ihm vorwirft, dass sich sein Tretboot nicht von der Stelle bewegt. Hubert und Staller werden zur Schlichtung an den See gerufen. Während Staller einen Bademantelgürtel findet, der sich in den Pedalen des Tretbootes verknotet hat, entdeckt Hubert den dazu passenden Bademantel – und zwar an einer Wasserleiche, die auf dem Seegrund in einem Rollstuhl sitzt. Schnell wird klar, dass es sich hier nicht um einen tragischen Unfalltod handelt. Der Tote ist Fabian Pfeifer, der zu Lebzeiten keineswegs auf einen Rollstuhl angewiesen war. Dies kann nicht nur Polizeikollegin Sonja Wirth bestätigen, sondern auch ihre beste Freundin Amelie Wagner, die mit dem Mordopfer zusammenwohnte.

Führen Bilder vom Tatgeschehen zum Mörder?

Dass sich Pfeifer gerne in prominenten Kreisen bewegte, stellen Hubert und Staller fest, als sie zahlreiche Fotos zu Gesicht bekommen, die ihn im Umfeld der bekannten Schlagersängerin Andrea Manninger zeigen. Als Lokalreporterin Barbara Hansen schließlich aus anonymer Hand Bilder angeboten werden, die offenbar das Tatgeschehen dokumentieren, konzentrieren sich die Ermittlungen auf die örtliche Paparazzi-Szene.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz "Hubsi" Hubert Christian Tramitz Johannes Staller Helmfried von Lüttichau Reimund Girwidz Michael Brandner Barbara Hansen Monika Gruber Sonja Wirth Annett Fleischer Martin Riedl Paul Sedlmeir Sabrina Rattlinger Carin C. Tietze Dr. Anja Licht Karin Thaler Yazid Hannes Ringlstetter Johanna Girwidz Alina Stiegler Hans Ranftl Johannes Herrschmann Frau am Tretboot Barbara Lackermeier Mann am Tretboot Gerhard Jilka Kind Jakob Jilka Lackermeier Amelie Wagner Franziska Janetzko Peter Manninger Markus Baumeister Andrea Manninger Ursula Gottwald Luggi Moser Martin Weinek

Autor: Alexander Söllner

Kamera: Eddie Schneidermeier

Regie: Wilhelm Engelhardt

Redaktion: Elmar Jaeger