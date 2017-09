Woidboyz on the Road Per Anhalter durch Bayern

BR Fernsehen

2017

Tag drei der spontanen Reisereportage „Woidboyz on the Road“ beginnt in Haslach – der Morgen nach dem Dorffest-Abend. Andi, Basti und Uli frühstücken bei Bauer Stefan ein Glas Milch, ganz frisch aus der Kuh und machen sich dann auf den Weg zum Baumwipfelpfad im Nationalpark Bayerischer Wald. An einem kleinen Weiher legen die Woidboyz in der prallen Sonne eine Pause ein, inklusive Freestyle-Ukulele-Gesang. Klingt verdächtig nach Sonnenstich…

Weiter geht’s Richtung Zwiesel – im Auto von Resi und ihrem Freund Christoph. Die beiden jungen Schwandorfer sind seit sieben Monaten zusammen und waren grad zum ersten Mal gemeinsam wandern. Christoph muss erst noch Wanderfan werden, für Resi war es die erste Tour von vielen, die folgen sollen!

Die Hitze macht den Woidboyz zu schaffen. Auf der Suche nach einer abendlichen Erfrischung landen die drei in einem aufblasbaren Kinder-Pool, samt kühlem Bier und einer Spitzen-Aussicht auf Zwiesel.

Durch ihre ehrliche, offene und freundliche Art kommen die Woidboyz den Leuten, die sie spontan treffen, und den Regionen, in denen sie zufällig landen, schnell und unkompliziert nah. Sie nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise ins authentische Bayern, zu ganz normalen außergewöhnlichen Menschen, in Winkel von Heimat, in die sonst keiner schaut.



„Woidboyz on the Road“, die spontane Reise-Reportage per Anhalter durch Bayern – produziert von PULS, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks.



Redaktion: Volker Hürdler



