Ringlstetter

BR Fernsehen

Deutschland 2017

Moderation: Hannes Ringlstetter

Zu Gast: Michael Brandner, Ingmar Stadelmann, Claudia Koreck

Der vielseitige Mime Michael Brandner hat sogar schon unter der Regie von George Clooney gespielt. Dem hiesigen Publikum ist er nicht nur durch zahlreiche Tatort-Rollen bekannt. In „Hubert und Staller“ spielt er den Leiter der Polizeiinspektion, die einzige nicht Bairisch sprechende Figur – und das, obwohl der geborene Augsburger in München zu Hause ist.



Der Stand-up-Comedian Ingmar Stadelmann war Radiomoderator, bevor er vor über fünf Jahren im „Quatsch Comedy Club“ mit seinem ersten eigenen Programm Premiere hatte. Und jetzt ist der bissige und intelligente Charmeur auch noch unter die Buchschreiber gegangen. „Höflich wie ein Türsteher und feinfühlig wie ein Pfund Hackepeter“, soll sein Kollege Dieter Nuhr einmal über ihn gesagt haben.



Fulminanter Musik-Act ist Claudia Koreck. Die Traunsteiner Liedermacherin ist für ihr neues Album nach Los Angeles gereist und hat dort mit Musikern gearbeitet, die auch schon für Norah Jones, Alanis Morissette oder Rod Stewart gespielt haben. Herausgekommen ist ein zweisprachiges Meisterwerk: Claudia Koreck singt teils in Englisch, teils auf Bairisch.

Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter empfängt jede Woche spannende Gäste am Donnerstagabend. In dem 45-minütigen Format geht es um die Themen der Woche, Politik, den Wahnsinn des Alltags, das Leben und um das, was die Gesellschaft bewegt. Zur Seite steht ihm Caro Matzko, Zündfunk-Moderatorin auf Bayern 2 sowie Fernsehmoderatorin von Wissenssendungen. Die Musik kommt von der Band „Ringlstetter“.

