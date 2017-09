Wahl 2017 - Die Entscheidung Prognosen und Hochrechnungen zur Wahl in Deutschland und exklusiv für Bayern



BR Fernsehen

Moderation: Stefan Scheider, Andreas Bachmann, Franziska Storz

Merkel oder Schulz – wer regiert künftig in Berlin? In der großen Wahlsendung ist das BR Fernsehen an allen Brennpunkten der Entscheidung direkt vor Ort. Ob in den Parteizentralen in Berlin oder München, ob in Nürnberg, Würzburg, Augsburg, Bayreuth, Regensburg oder in Passau - die BR-Reporter sind live dabei. Moderator Stefan Scheider meldet sich aus dem zentralen Wahlstudio des BR mit den Meinungsforschern von infratest dimap. Den ganzen Abend über werden von hier aus die Stellungnahmen der Politiker und die Daten der Meinungsforscher analysiert und bewertet. Andreas Bachmann präsentiert um 18.00 Uhr die Prognose für Deutschland und exklusiv die Prognose zum Wahlergebnis in Bayern. Nur im BR Fernsehen gibt es anschließend auch Hochrechnungen für Bayern. Laufend melden sich aus Berlin und München die BR-Reporter von den Wahlpartys der Parteien. Die ersten Stellungnahmen, Jubel und Trauer nach Prognose und Hochrechnungen - nichts entgeht den Zuschauerinnen und Zuschauern im BR Fernsehen.



Wie reagieren die Wähler und Politiker im Netz? Was wird online am Wahlabend diskutiert? Franziska Storz hat Social Media und Co. im Blick. Sie analysiert die wichtigsten Debatten - und diskutiert Einschätzungen und Fragen der User mit den Experten im BR-Wahlstudio. #BR24Wahl – das ist der zentrale Hashtag am Wahlabend: Hier sammelt sich die Kommunikation über Zahlen, Reaktionen und Statements, aber auch Faktenchecks und alle aktuelle Fragen zur Wahl.



Neben den Interviews und Reportagen aus Berlin gibt es nur im BR Fernsehen eine ausführliche Berichterstattung aus den allen Regierungsbezirken: Live-Berichte und Interviews zur Entscheidung in den Wahlkreisen kommen aus München, Nürnberg, Würzburg, Augsburg, Regensburg, Bayreuth und Passau. Ab 19.30 melden sich die Korrespondenten mit ersten Trends aus wichtigen Wahlkreisen.

Redaktion: Stephan Keicher