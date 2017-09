traumpfade Der König-Ludwig-Weg

Das schlichte Holzkreuz am Beginn des König-Ludwig-Weges markiert zugleich eines der am heftigsten umstrittenen Rätsel der Geschichte Bayerns: Hier kam der König am 13. Juni 1886 auf mysteriöse Weise ums Leben. Von dort führt der Weg zur wildromantischen Roseninsel im Starnberger See, wo sich Ludwig oft mit seiner Cousine Sisi, der späteren österreichischen Kaiserin, getroffen hat. Weiter führt der Traumpfad durch die malerische Maisinger Schlucht, wo die Wanderin im eiskalten Moorsee ein erfrischendes Bad nimmt. Von dort geht es steil hinauf zum "Heiligen Berg" nach Andechs mit seinem Kloster.



Frater Lambert erzählt Kathrin Meyer Geschichten vom Kloster, die nicht jeder kennt. Weiter geht es mit dem Schiff über den Ammersee. Durch die wunderschöne Landschaft des Pfaffenwinkels mit seinen beeindruckenden Kirchen und Klöstern kommt Kathrin zur Wieskirche, die mittlerweile zum UNESCO-Welterbe zählt und zu den Schlössern Hohenschwangau und Neuschwanstein im Königswinkel bei Schwangau und Füssen.



In Hohenschwangau verbrachte Ludwig viele Jahre seiner Kindheit, verfolgte von dort als König die Bauarbeiten an seinem Märchenschloss Neuschwanstein. Nur eine kurze Zeit verbrachte er im unfertigen Schloss. Dann wurde er abgesetzt und nach Schloss Berg gebracht, wo er wenige Tage später im Starnberger See ums Leben kam.



Filmautor Klaus Ickert begleitet Kathrin Meyer auf ihrer einwöchigen Wanderung durch das Alpenvorland. Man erfährt, was aus Ludwigs Dampfschiff "Tristan" wurde, was Ludwig und Sisi wirklich auf der Roseninsel taten, warum Zugvögel tausende Kilometer zurücklegen, wo Mönche anfingen, das Wetter zu beobachten, warum die Wieskirche eine "Kopf-hoch-Kirche" ist und vieles mehr.

