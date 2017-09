Ringlstetter

BR Fernsehen

Deutschland 2017

Moderation: Hannes Ringlstetter

Zu Gast: Veronica Ferres, Siegfried Rauch

Veronica Ferres, eine der berühmtesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands, hat fast alle bedeutenden deutschen Film- und Fernsehpreise sowie zahlreiche internationale Auszeichnungen – inklusive eines Emmys für „Die Manns“ – gewonnen. Sie spielte neben Hollywood-Legenden wie John Malkovich, Toni Collette, Jean Reno, Nicolas Cage, Leslie Mann und Robert De Niro. Die Mutter einer Tochter und Schirmherrin der Arche-Kinderstiftung und des Kinderhospizes Burgholz sowie Botschafterin von Hadassah International und Hope Cape Town setzt sich auch mit ihren Büchern für Bildung und die Rechte von Kindern ein.



Wer bei Siegfried Rauch nur an den Kapitän des legendären Traumschiffs denkt, wird seinem schauspielerischen Talent nicht gerecht. Auf dem Asphalt im Film „Le Mans“ gab er einen rasanten Kontrahenten Steve McQueens, in der Prärie spielte er den Old Shatterhand neben Pierre Brice und auf dem Schlachtfeld den Hauptmann Steiger im Film „Patton – Rebell in Uniform“, der mit sieben Oscars ausgezeichnet wurde. Und damit sind nur drei seiner über 500 Filme und Fernsehserien genannt, in denen er mitspielte. Privat unterstützt der naturverbundene Mime die Stiftung Kinderzukunft, schreibt Bücher und singt auch noch.

Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter empfängt jede Woche zwei Gäste am Donnerstagabend. In dem 45-minütigen Format geht es um die Themen der Woche, Politik, den Wahnsinn des Alltags, das Leben und um das, was die Gesellschaft bewegt. Zur Seite steht ihm Caro Matzko, Zündfunk-Moderatorin auf Bayern 2 sowie Fernsehmoderatorin von Wissenssendungen. Die Musik kommt von der Band „Ringlstetter“.

Redaktion: Christian Rudnitzki