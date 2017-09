5 Jahre Leben

BR Fernsehen

Deutschland 2012

2002, kaum ein Jahr nach dem 11. September: Nach seiner Hochzeit in der Türkei, reist der junge Deutschtürke Murat Kurnaz weiter nach Pakistan, um eine Koranschule zu besuchen. Früher der knallharte Türsteher, will er nun seinem Leben einen neuen Sinn geben und wendet sich dem Islam zu. In Pakistan jedoch wird er verhaftet und in das Internierungslager Guantanamo Bay auf Kuba gebracht. Er gilt als „feindlicher Kämpfer“ und soll verhört werden. Dazu wird Verhörspezialist Gail Holford abkommandiert. Beide Männer sitzen sich in einem sterilen Raum gegenüber und für Murat beginnt ein Albtraum, der die nächsten fünf Jahre seines Lebens andauern wird. Doch selbst mit den grausamsten Methoden wie Waterboarding oder Schlafentzug, körperlichen Misshandlungen und Psychospielen gelingt es Holford nicht, die „Wahrheit“ aus Murat herauszuholen. Das Duell der zwei Männer führt in die Abgründe des Antiterrorkampfes und der menschlichen Seele. Murat verliert alles, doch sein Überlebenswille ist ungebrochen.

„Fünf Jahre Leben", basiert auf der wahren Geschichte des Deutschtürken Murat Kurnaz, der als Gefangener der USA in Afghanistan und Guantanamo inhaftiert war.

Regisseur Stefan Schaller zeichnet die Erfahrungen des gerade mal 19jährigen Murat nach, der Unvorstellbares erleben musste und nur durch seine Willensstärke dem immensen Druck der unmenschlichen Verhörtechniken standhielt.

Der Film schildert nicht nur die Chronik eines unvorstellbaren Missbrauchs, sondern zeigt auch das Duell zweier außergewöhnlich starker Persönlichkeiten, in dem Murat Kurnaz dem Verhörspezialisten Gail Holford ausgeliefert ist. Hauptdarsteller Sascha Alexander Geršak („Die Mitte der Welt“, 2016) ging mit seiner darstellerischen Leistung von Murat Kurnaz körperlich an die Grenze des Möglichen und verleiht seiner Rolle ergreifende Authentizität. Sein Gegenpart, gespielt von Ben Miles („V for Vendetta“, 2005), verkörpert mit schonungsloser Härte den US-Verhörspezialisten Gail Holford, der mit allen Mitteln versucht, Murat Kurnaz eine andere Realität aufzudrängen.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Murat Kurnaz Sascha Alexander Gersak Gail Holford Ben Miles Collins Trystan Pütter Smith John Keogh Akhmal Timur Isik Serdal Kerem Can Mutter von Murat Kurnaz Siir Eloglu Vater von Murat Kurnaz Tayfun Bademsoy

Regie: Stefan Schaller

Redaktion: Natalie Lambsdorff



