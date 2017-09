O'zapft is 2017 Zum 184. Münchner Oktoberfest

Moderation: Christoph Deumling, Eva Mayer, Heike Götz, Stefan Semoff

„O’zapft is!“ diesem Ruf folgen jedes Jahr Millionen von Menschen und die ModeratorInnen Heike Götz, Eva Mayer, Christoph Deumling und Stefan Semoff

klären die existenziellen Fragen: Wo kriegt man als Feinschmecker noch echte altbayerische Schmankerl? Wie magenfreundlich sind die neuesten Fahrgeschäfte? Was genau ist eigentlich das legendäre Märzenbier? Und: In welchem Zelt sind die Bedienungen am feschsten angezogen?



Als prominente Gäste in der Festhalle der Familie Schottenhamel und auf der nostalgischen „Oiden Wiesn“ erwarten wir in diesem Jahr den Entertainer Florian Silbereisen, den Sänger DJ Ötzi und den Kabarettisten Hannes Ringlstetter.



130 überraschende, unterhaltsame und informative Minuten – der perfekte Auftakt für das größte Volksfest der Welt.

Regie: Eduard Baumgartner

Redaktion: Kathrin Lindauer