Die Posthalter-Christl Heimatfilm nach dem gleichnamigen Roman von Hans Ernst

BR Fernsehen

Deutschland 2009

Christl, Tochter des Erlbacher Gast- und Landwirts Sebastian Gruber und seiner selbstgerechten Frau Charlotte, lernt auf der Alm den Medizinstudenten Thomas kennen, den jüngeren von zwei heiratsfähigen Söhnen des tyrannischen Gutsbesitzers Anton Lafret. Es ist Liebe auf den ersten Blick.

Liebe ohne Zukunft?

Doch Lafret senior hat sich die Christl als gute Partie für den älteren Sohn Korbinian ausgeguckt. Christl verweigert sich selbstbewusst der Brautwerbung und bringt den alten Lafret gegen sich auf. Thomas will die Verlobung mit der Fabrikantentochter Anita lösen, doch sein energischer Vater und die raffinierte Verlobte zwingen ihn, Christl aufzugeben. Christls Mutter Charlotte und Anton Lafret werden im lange schwelenden Grundstücksstreit um eine bankrotte Sägemühle und um einen Schuldschein Todfeinde. Nach dem plötzlichen Unfalltod ihres Vaters übernimmt Christl das Regiment im Gasthof zur Post samt Landwirtschaft. Von Thomas will sie nun nichts mehr wissen. Als der sich jedoch vertretungsweise als Landarzt in Erlbach niederlässt und Opfer einer Intrige der alten Hebamme wird, eskaliert auch die Familienfehde.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Christl Gruber Gloria Nefzger Charlotte Gruber Bettina Redlich Sebastian Gruber Johann Schuler Thomas Lafret Bernhard Piesk Anton Lafret Winfried Hübner Agnes, Sennerin Ilse Neubauer Barbara Lafret Gabriele Dossi Korbinian Lafret Florian Simbeck Anita Wendberg Eva-Maria Reichert Hebamme Steffi Andrea Wildner Ferdinand, Knecht Schenkel Viktor

Drehbuch: Agnes Brandauer

Regie: Alexander Wiedl

Redaktion: Elmar Jaeger