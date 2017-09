Heimatrauschen



2017

Moderation: Florian Wagner

Die junge Imker-Generation

Die junge Imker-Generation erobert mit außergewöhnlichen Ideen den Honigmarkt. Edward Obika ist gebürtig in New York. Jetzt züchtet der Bio-Imker auf dem Hof seiner Großeltern in München-Feldmoching Bienen. Mit modernem Produktdesign will er den Honig noch hipper machen. Sein Verkausschlager: Honig im Reagenzglas - sieht schick aus und kleckert nicht.

Ganz anders, aber nicht weniger innovativ arbeitet Viktoria Schmidt mit Honig. Die Jungunternehmerin ist Mitgründerin der ersten Plattform für Hobby-Imker. Auf der deutschlandweit einzigartigen Plattform werden Imker erfasst, und jeder kann seinen Honig direkt online bestellen. Dieser wird dann im nachhaltigen Kuvert geliefert.



Die Tracht für die Mass

Passend zur Volksfestzeit kommt die Rettung für Masskrug-Verwechsler. Gottfried Garnreiter und seine Freundin Ann-Kathrin machen Hirschlederne für Masskrüge.

Den Maurerberuf hat er an den Nagel gehängt, jetzt bestickt Gottfried die Tracht für die Mass mit Wunschmotiven und Schriftzügen. Ob der eigene Name oder ein lustiger Spruch – alles ist möglich.



Die Vintage-Möbelretter

Sandy und Sebastian Senft aus Nürnberg sind zwei echte Helden. Ihr Motto: Reparieren statt wegwerfen. Das Pärchen rettet ausrangierte Möbel und lässt sie in neuem Glanz erstrahlen. Was sie in ihrer Freizeit auf Flohmärkten und bei Haushaltsauflösungen erwerben, bieten sie dann für einen fairen Preis auf ihrer Facebookseite zum Verkauf an.



Florian Silbereisen bei den Vorbereitungen zur Oktoberfestshow „Dirndl! Fertig! Los!“ im Ersten

Als Deutschlands jüngster Showmaster moderierte Florian Silbereisen bereits mit 22 Jahren seine erste Samstagabendshow. Fünf Mal im Jahr ist er mit seiner Feste-Show im Ersten zu sehen - jetzt das erste Mal aus seiner Heimat Bayern. Pünktlich zum Wiesn-Anstich moderiert Florian Silbereisen live aus dem Circus Krone. Ausgestrahlt wird die Sendung live am 16. September um 20.15 Uhr im Ersten und eine Woche später am 23. September um 20.15 Uhr im BR Fernsehen.

Unter dem Motto "Heimat neu entdecken" präsentiert Moderator Florian Wagner Geschichten, Menschen und Orte in Bayern, die Tradition und modernen Stil verbinden.

Redaktion: Ingmar Grundmann



