Polizeiinspektion 1 Die Urlaubsreise

BR Fernsehen

Deutschland 1979

Folge 31

Heinls sind startklar für einen Urlaub in Venedig. Ilona geht noch zu ihrem Friseur Mario. Vor dessen Geschäft wird ihr Auto beschädigt. An der Grenze entdeckt der Zoll unter dem schnell reparierten Kotflügel ein Päckchen mit Rauschgift. Heinl muss nun den Kollegen von der Kripo zur Seite stehen: Allein reist er nach Venedig, um den Empfänger anzulocken. Ilona in München kommt auf den leichtsinnigen Gedanken, den Absender auf eigene Faust zu finden. Sie lässt sich von Mario einladen, begleitet von Karli Schöningers ehemaligem Haschhund. Fast zu spät erfährt Ilona, dass sie sich in Gefahr begeben hat.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz Schöninger Walter Sedlmayr Helmut Heinl Elmar Wepper Ilona Heinl Uschi Glas Mario Peter Bertram Herr Dengler Kunibert Gensichen Karli Schöninger Philipp Seiser

Autor: Michael Braun

Regie: Michael Braun

Redaktion: Elmar Jaeger



Unser Profil

Wirtshausschlägereien, Diebstähle, explodierende Klohäusl und das Lösen zwischenmenschlicher Konflikte gehören zum Alltag der Polizeibeamten. Ein täglicher Wahnsinn mit den beliebten Polizeibeamten Franz Schöninger, Helmut Heinl und Robert "Bertl" Moosgruber.