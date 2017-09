Hubert und Staller Mordskater





BR Fernsehen

Deutschland 2013

Folge 48

Als Hubert am Morgen nicht im Revier erscheint, wundert sich Sonja sofort, wo der Kollege abgeblieben ist. Staller erklärt, dass Hubert gestern Geburtstag gehabt hat und vermutlich ein bisschen zu viel gefeiert hat. Sonja schimpft Staller, dass der ihr und den anderen nichts von Huberts Geburtstag gesagt hatte. Sie rufen Hubert an und wollen ihm am Telefon nachträglich ein Ständchen singen, das Hubert jedoch schnell abwürgt. Das Klingeln hat ihn geweckt – in einer fremden Wohnung, neben der Leiche einer jungen Frau! Kurz darauf sind die Kollegen vor Ort. Hubert beteuert, die junge Frau nicht zu kennen und mit dem Mord nichts zu tun zu haben. Aber er kann sich an nichts erinnern und alle Indizien sprechen für Hubert als Täter. Die Tatwaffe, ein Messer, hat er beim Aufwachen noch festgehalten, der Aschenbecher in der Hand der Toten passt zu einer Wunde an Huberts Kopf, der Streifenwagen steht noch vor dem Haus. Auch Pathologin Anja Licht kann nicht leugnen, alles spricht gegen ihren Ex-Mann.

Hubert steht unter Arrest

Girwidz sieht sich gezwungen, Hubert aufgrund der heiklen Situation im Revier unter Arrest zu stellen, zumal Reporterin Nadine Scholz bereits zu ahnen scheint, dass dieses Mal einer der Polizisten mehr als üblich involviert ist. Um die Ermittlungen schnellstmöglich voranzutreiben, bildet Girwidz mit Staller ein Team, um Huberts Abend zu rekonstruieren, während Sonja im Umfeld der Toten ermittelt und Riedl auf Hubert aufpassen soll.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz "Hubsi" Hubert Christian Tramitz Johannes Staller Helmfried von Lüttichau Reimund Girwidz Michael Brandner Sonja Wirth Annett Fleischer Martin Riedl Paul Sedlmeir Dr. Anja Licht Karin Thaler Sabrina Rattlinger Carin C. Tietze Yazid Hannes Ringlstetter Jörg Frankenberger Alexander G. Diepold Carsten Brehm Markus Boniberger Wirt Luigi Torsten Münchow Ältere Nachbarin Gabi Geist

Autor: Philip Kaetner, Oliver Mielke

Kamera: Thomas Wittmann

Regie: Werner Siebert

Redaktion: Elmar Jaeger