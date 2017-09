Polizeiinspektion 1 Die Nachtigall

BR Fernsehen

Deutschland 1979

Folge 29

Bei einem Einsatz gerät Moosgruber an einen Privatdetektiv, der Judo beherrscht. Moosgruber erinnert sich an dessen Adresse, als er in die Villa einer reichen Dame gerufen wird, um die der "große Unbekannte" streicht. Junggeselle Moosgruber trifft dort die fesche Haushälterin Margot mit ihren vielen Talenten. Und selbst, als sie bei einem Talentwettbewerb ein Lied singt, das von zehn Kindern handelt, die sie gern hätte, lässt sich Moosgruber davon nicht abschrecken. Erst bei der Rückkehr der beiden in die Villa platzt die Romanze wie eine Seifenblase. Und daran ist der "Unbekannte" schuld.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz Schöninger Walter Sedlmayr Helmut Heinl Elmar Wepper Moosgruber Max Griesser Ilona Heinl Uschi Glas Alois Ritter Manfred Seipold Baronin Susi Nicoletti Margot Margot Mahler

Autor: Michael Braun

Regie: Michael Braun

Redaktion: Elmar Jaeger



Unser Profil

Wirtshausschlägereien, Diebstähle, explodierende Klohäusl und das Lösen zwischenmenschlicher Konflikte gehören zum Alltag der Polizeibeamten. Ein täglicher Wahnsinn mit den beliebten Polizeibeamten Franz Schöninger, Helmut Heinl und Robert "Bertl" Moosgruber.