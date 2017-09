Vereinsheim Schwabing Bühnensport mit Constanze Lindner



BR Fernsehen

2017

Moderation: Constanze Lindner

Zu Gast: Michael Elsener, Suchtpotenzial, Seiler und Speer, Alex Burkhard, Mathias Kellner

Diesmal begrüßt Constanze Lindner im Vereinsheim Schwabing:



Michael Elsener hatte seine ersten Auftritte als Kabarettist schon in der Schule. Später erlangte der Schweizer Bekanntheit durch seine fiktiven Bühnenfiguren, klassischen Kabarettnummern und Imitationen von bekannten Personen, wie Michael Mittermeier oder Roger Federer. Mit seinem aktuellen Programm „Mediengeil“ tourt Elsener durch die Schweiz und Deutschland.



Suchtpotenzial – das Musik-Comedy-Duo befasst sich in seinem aktuellen Programm „Eskalatiooon!“ mit Fragen wie: Wann wurde aus „Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll“ eigentlich „Selfie, Smoothie & Spotify“?

Ist Karma wirklich eine Bitch? Die beiden Musikerinnen lernten sich 2011 am Theater in Ulm kennen und sind seit 2013 gemeinsam als Suchtpotenzial unterwegs. Die Berliner Sängerin Julia Gámez Martin harmoniert mit ihrem mal chansonetten, mal kraftvollen Gesang perfekt mit dem Spiel der schwäbischen Pianistin Ariane Müller.



Seiler und Speer landeten mit ihrem Titel „Ham kummst“ einen absoluten Gassenhauer. In Österreich standen Christopher Seiler und Bernhard Speer wochenlang auf Platz 1 der Charts und die Erfolgswelle schwappte auch nach Deutschland über. Dabei hatten die beiden das Projekt Seiler und Speer anfangs gar nicht ernst genommen. Doch Vierfach-Platin für das Debütalbum verpflichtet. Mittlerweile touren sie durch die ganz großen Konzerthallen.



Alex Burkhard weiß, was zu tun ist, wenn man an zusammengeknoteten Wollpullovern in einer Wand aus Eis hängt und unter einem Wölfe, Trolle und verkaterte Wikinger stehen. Der Kabarettist hat ursprünglich Skandinavistik studiert und erklärt in seinem aktuellen Programm „… und was kann man damit später mal machen?“, wie man sich aus so einer typischen Situation befreien kann. Wenn Alex Burkhard nicht gerade dem Publikum isländische Vokabeln beibringt, gibt er im Auftrag des KVR regelmäßige Schreibworkshops und ist auf Poetry Slams und anderen Literaturveranstaltungen zu sehen.



Mathias Kellner überzeugt auf seinen Konzerten mit seiner warmen Reibeisenstimme, mit der er seine authentischen Songs zum Besten gibt. Aber irgendwie ist der gelernte Schreiner aus Straubing auch Kabarettist. Mit seinen urkomischen Hintergrundgeschichten zu seinen Liedern unterhält er das Publikum besser als so manch anderer Kabarettist. Im Jahr 2007 spielte Mathias Kellner im Vorprogramm von Claudia Koreck und wurde dadurch schnell bekannt. 2009 brachte er sein Debütalbum „This Ocean Life“ raus. Seit letztem Jahr ist er mit seinem aktuellen Album „Kettnkarussell“ auf den Bühnen unterwegs.





Bürger from the hell: Dahinter verbirgt sich der geniale Musiker Norbert Bürger. Er hat seine wahre Berufung gefunden: Als kleinste Showband der Welt heizt er dem Publikum ordentlich ein.



Abgerundet wird der Abend mit einem Lateinkurs der besonderen Art: Wenn sich der Schankkellner und gelernte Lateinlehrer Björn Puscha persönlich um das Bildungsniveau des Publikums bemüht.

Musik: Norbert Bürger

Redaktion: Michael Knötzinger