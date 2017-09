Polizeiinspektion 1 Sorgenkinder

BR Fernsehen

Deutschland 1979

Folge 27

Hauptkommissar Schöninger muss erkennen, dass die Zeit schneller vergeht als einem lieb ist: Sohn Karli stellt die erste Freundin vor, das Fräulein Cynthia. Sie ist ein so freies, unkompliziertes und hübsches Mädchen – wie die Mädchen heute eben sind – dass Schöninger es mit der Angst zu tun bekommt. Bei Heinl zu Hause dreht sich alles nur ums Baby, das er zwar liebt, dem er sich aber nicht so total unterwerfen will, wie er augenblicklich muss. Prompt macht er im Dienst einen Fehler. Ein solcher scheint zuerst auch ein vermittelndes Gespräch mit Ilona Heinl zu sein, zu dem Schöninger seine Frau aufgefordert hat. Doch schließlich erfüllt es seinen Zweck.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz Schöninger Walter Sedlmayr Frau Schöninger Bruni Löbel Helmut Heinl Elmar Wepper Ilona Heinl Uschi Glas Karli Philipp Seiser

Autor: Michael Braun

Regie: Michael Braun

Redaktion: Elmar Jaeger



Unser Profil

Wirtshausschlägereien, Diebstähle, explodierende Klohäusl und das Lösen zwischenmenschlicher Konflikte gehören zum Alltag der Polizeibeamten. Ein täglicher Wahnsinn mit den beliebten Polizeibeamten Franz Schöninger, Helmut Heinl und Robert "Bertl" Moosgruber.