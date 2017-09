Der Millionenbauer Italienische Hochzeit

BR Fernsehen

Deutschland 1978

Folge 5

Monika hat von ihrem italienischen Kollegen Giovanni ein Kind bekommen. Obwohl die beiden sich lieben und heiraten wollen, ist Hartinger dagegen. Das junge Paar will den Friseursalon, in dem sie arbeiten, auf eigene Faust übernehmen. Monika zieht endgültig von zu Hause aus und nimmt das Baby mit. Tante Theres redet Josef ins Gewissen und Hartinger geht in sich, akzeptiert Kind und Schwiegersohn und arrangiert eine pompöse kirchliche Trauung und ein Fest im Dorf.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Josef Hartinger Walter Sedlmayr Rosa Hartinger Veronika Fitz Monika Hartinger Monika Baumgartner Giovanni Jo Bolling Raither Lois Helmut Fischer Giovanni's Mutter Elmar Karlowa

Autor: Franz Geiger

Regie: Georg Tressler

Redaktion: Elmar Jaeger