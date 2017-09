Einwurf Der Sport-Stammtisch mit Marianne Kreuzer

BR Fernsehen

2017

Moderation: Marianne Kreuzer

Reden über "Sport und die Welt" - das ist das Motto von "Einwurf", dem Sport-Stammtisch im BR Fernsehen mit Moderatorin Marianne Kreuzer. Im typischen Münchner Wirtshaus "Zur Schwalbe" diskutiert sie, der Schmidt Max und der BR-Sportreporter Bernd Schmelzer, mit prominenten Gästen relevante Themen aus der gesamten Welt des Sports - kritisch und unterhaltsam. Neben dem Tagesgeschehen hat auch Hintergründiges einen festen Platz in der Sendung, wie z. B. Sportpolitik oder die Rolle des Sports in der Gesellschaft.



Zwischen den Talk-Blöcken können auf einer zum Wirtshaus gehörenden Nostalgie-Kegelbahn (Jahrgang 1939) mit etwas Glück und Geschick Lokalrunden für das Live-Publikum erspielt werden .



Marianne Kreuzer begrüßt in der heutigen Ausgabe den Präsidenten des FC Ingolstadt Peter Jackwerth und den Münchner Kult-Pfarrer und 60er-Fan Rainer Maria Schießler.

Redaktion: Steffen Lunkenheimer