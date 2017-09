Musik in den Bergen Sonja Weissensteiner unterwegs vom Bregenzerwald ins Klostertal

BR Fernsehen

Deutschland 2016

Sonja Weissensteiner ist im Bregenzerwald und im Klostertal unterwegs. Sie besucht Sennerin Theresia auf der Alm, wo sie erfährt, warum Milch über Nacht in Holzgebsen gekühlt wird, und welche Käsesorten am beliebtesten sind. Markus Wolfahrt, der ehemalige Sänger der Klostertaler, nimmt die Moderatorin mit auf eine Gipfeltour am Sonnenkopf im Klostertal, und die zweifache Ski-Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner erklärt, wie man über steile Felswände möglichst schnell wieder herunterkommt.



Musikalische Gäste sind die Bradlberg Musig, HMBC, Zündschnur und Bänd, die Okarina-Gruppe Tonpfiff und viele mehr.

Redaktion: Ingmar Grundmann