Hubert und Staller Eine todsichere Masche





BR Fernsehen

Deutschland 2013

Folge 47

Nachdem Hubert und Staller eine Rentnerin vor Telefonbetrügereien bewahrt haben und sie gerade zum Taxi geleiten wollen, wird direkt vor ihren Augen ein junger Mann überfahren. Der Fahrer flüchtet, für das Opfer kommt jede Hilfe zu spät. Als Girwidz von dem tödlichen Zusammenstoß direkt vor dem Revier erfährt, bricht er zusammen. Die Zeichen sprechen für eine Lebensmittelvergiftung, Girwidz muss ins Krankenhaus.

Es war Mord!

Für Hubert und Staller steht bald fest, das war kein Unfall, sondern Mord, der Mann ist absichtlich überfahren worden. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass der Tote zuletzt als Fahrer für den Busreiseveranstalter Schreiber gearbeitet hatte. Auch die Suche nach einem vermissten Rentner führt auf Umwegen zu Schreiber. Der verschollene Rentner hatte nämlich regelmäßig an Kaffeefahrten teilgenommen und die letzte davon hatte allem Anschein nach Schreiber im Namen einer Briefkastenfirma organisiert. Hubert und Staller hegen den Verdacht, dass der Ermordete für Schreiber nicht nur bei normalen Reisetouren, sondern auch bei dieser nicht angemeldeten Kaffeefahrt als Fahrer tätig gewesen ist und hier irgendetwas Schreckliches vorgefallen sein muss.

Girwidz wird als Lockvogel eingesetzt

Um ein Druckmittel in der Hand zu haben und die Veranstalter in flagranti zu erwischen, versuchen Hubert und Staller den frisch aus dem Krankenhaus entlassenen Girwidz zu überreden, als Rentner verkleidet an der nächsten Kaffeefahrt von Schreiber teilzunehmen.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz "Hubsi" Hubert Christian Tramitz Johannes Staller Helmfried von Lüttichau Reimund Girwidz Michael Brandner Sonja Wirth Annett Fleischer Martin Riedl Paul Sedlmeir Dr. Anja Licht Karin Thaler Sabrina Rattlinger Carin C. Tietze Yazid Hannes Ringlstetter Frau Blum Ulla Geiger Franziska Knoll Sarah Lavinia Schmidbauer Wolfgang Schreiber Christian A. Rogler Inge Schreiber Sabine Lorenz Steffen Brandl Niels Bruno Schmidt Zimmernachbar Pichler Karl Friedrich

Autor: Philip Kaetner, Oliver Mielke

Kamera: Thomas Wittmann

Regie: Werner Siebert

Redaktion: Elmar Jaeger