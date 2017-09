BERGSOMMER Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel Schatzsuche

Italien 2011

Teresa Brummer feiert ihren 100. Geburtstag und berichtet in einem Interview von einem Schatz, der in den Bergen versteckt sein soll. Prompt bricht ein Strom an Schatzsuchern über Innichen herein, sodass Pietro und Roccia bald schon zwei Männer, Cruviri und Baldoni, aus Bergnot befreien müssen. Auch der Bürgermeister und sein Sekretär geraten in eine prekäre Situation.

Unterdessen wurde Teresa in ihrer Wohnung überfallen und niedergeschlagen. Während sie einige Zeit im Krankenhaus verbringen muss, hat Vincenzo bald einen Verdacht: Andreas, ein junger Mann, der der alten Dame im Haushalt geholfen hat, ist verschwunden.

Dank Pietros Hilfe gelingt es Vincenzo, Andreas zu stellen und festzunehmen. Zwar gibt Andreas zu, Teresas Medaillon und eine Menge Bargeld an sich genommen zu haben, doch er will die alte Dame nicht niedergeschlagen haben.

Inzwischen ist auch Vincenzos Verlobte Marcella in Innichen eingetroffen. Mit ihrer unbefangenen Art schließt sie schnell Freundschaft mit jedermann – einschließlich Silvia, was bei Vincenzo leichtes Unbehagen auslöst.



Als Teresa nach Hause zurückgekehrt ist, nimmt sich Pietro Zeit für einen ausgiebigen Besuch. Durch ihre Erzählungen erfährt er den Namen eines abseits gelegenen Gesindehauses und Pietro ahnt, dass der Schatz in Verbindung mit einem Ereignis aus dem Zweiten Weltkrieg stehen könnte. Er sucht den Historiker Giovanni Cremona auf, um Teresas Geheimnis zu entschlüsseln.

Rolle: Darsteller: Pietro Terence Hill Kommissar Vincenzo Enrico Ianniello Silvia Gaia Bermani Amaral Roccia Francesco Salvi Huber Gianmarco Pozzoli Bürgermeister Mosul Mario Pirovano Chiara Claudia Gaffuri Giorgio Gabriele Rossi Marcella Valentina D'Agustino Claudia Bettina Giovannini Assunta Katia Ricciarelli

Autor: Mario Ruggeri, Francesca de Michelis, Enrico Oldoini, Salvatore Basile, Andrea Valagussa

Regie: Enrico Oldoini

Redaktion: Gaby Schramm



