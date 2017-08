Wer zieht ein? Rosenheim

In dieser Folge sucht eine WG im oberbayerischen Rosenheim einen neuen Mitbewohner: Yasemin und Alex wohnen mit ihrer sechs Monate alten Tochter Leyla in einer Doppelhaushälfte in Pang am Stadtrand von Rosenheim. Babygeschrei Tag und Nacht hält aber nicht jeder aus. Mitbewohner Matte jedenfalls hat darauf keine Lust mehr und zieht aus.

Die Mietkosten kann das junge Paar nicht alleine tragen. Jetzt muss jemand Neues gefunden werden, der vor allem gut mit der Kleinen auskommt. Bei der Auswahl hilft die beste Freundin und Babysitterin Melanie. Mehrere Kandidaten haben sich beworben. Darunter unter anderem ein Hobbygärtner, eine junge Chinesin und ein Kinderzauberer. Wer wohl das Herz von Leyla erobern kann?

